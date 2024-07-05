مباشر يورو 2024 - إسبانيا (1)-(1) ألمانيا.. مطالبات بركلة جزاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إسبانيا ضد ألمانيا في أولى مباريات ربع نهائي يورو 2024.

ويلتقي منتخب إسبانيا بطل المسابقة 3 مرات مع ألمانيا بطل المسابقة 3 مرات على ملعب شتوتجارت في السابعة مساءً.

وسيدير الإنجليزي أنتوني تايلور المباراة تحكيميا.

والتقى المنتخبان في 26 مباراة سابقة انتصر مانشافت في 9 وفازت اللاروخا في 8 وتعادلا في 9 مواجهات بين ودية ورسمية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 105: مطالبات ألمانية بركلة جزاء بعد لمسة يد على كوكوريا

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق 105: تسديدة فيرتز تمر بجوار القائم

ق 103: تسديدة من أوياريزبال تمر بجوار القائم

إلى شوطين إضافيين

ق 89: جووووووووووووول التعاااادل.. فيرتز يسجل التعااااااادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 82: تسديدة ساقطة من كاي في محاولة لاستغلال خروج سيمون لكن تسديدته تأتي أعلى العارضة

ق 77: عرضية فيرتز وتسديدة فولكروج ترتطم بالقائم الأيسر لإسبانيا

ق 69: تسديدة من أندريتش وتصدي رائع من سيمون

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ق 51: جوووووووول أووووووول داني أولمو يسجل بعد صناعة لامين جمال

ق 47: عرضية من جمال ولمسة ثم تسديدة من موراتا لكن أعلى عارضة نوير

ق 46: مشاركة ناتشو بدلا من لو نورمان في إسبانيا.. ومشاركة فلوريان فيرتز وروبن أندريتش بدلا من تشان وساني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: نوير يتصدى على مرتين لتسديدة أولمو الأرضية

ق 34: كرة طولية يتسلمها هافيرتز ويسدد كرة ضعيفة تأتي سهلة في يد سيمون

ق 20: عرضية من كيميتش ورأسية هافيرتز لكنها تأتي سهلة في يد أوناي سيمون

ق 17: تسديدة من فابيان رويز تمر أعلى عارضة نوير

ق 14: ركلة حرة مباشرة سددها لامين جمال مرت بجوار القائم

ق 13: بطاقة صفراء لرودريجير بعد عرقلة داني أولمو وغيابه عن نصف النهائي حال تأهله

ق 12: تسديدة من ويليامز لكن دون خطورة على نوير

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ق 8: خروج بيدري ومشاركة داني أولمو

ق 6: سقوط بيدري مجددا بسبب الإصابة

ق 5: تدخل قوي من توني كروس على بيدري في منتصف الملعب.

ق 2: تسديدة أرضية من بيدري بعد عرضية من الجهة اليسرى لكنها سهلة في يد نوير

بداية اللقاء