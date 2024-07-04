مؤتمر مبابي: كريستيانو أسطورة ولكننا لن نسقط في فخه

الخميس، 04 يوليه 2024 - 20:55

كتب : FilGoal

فرنسا - بولندا - مبابي

أبدى كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا إعجابه الشديد بقدوته كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال وريال مدريد سابقا.

وقال مبابي في المؤتمر الصحفي: "الكل يعرف إعجابي الكبير بكريستيانو رونالدو، وحظيت بفرصة معرفته مع الوقت والتحدث معه عدة مرات".

وأضاف "نحن دائما على تواصل وهو يحاول دائما منحي النصائح وهذا يسعدني".

وأوضح "اللعب ضده شرف لي بالنظر لما قدمه لكرة القدم، وسيبقى اسطورة في كرة القدم أيا كان ما سيحدث، وبالطبع نريد الفوز والتأهل لنصف النهائي".

وأكمل "لن يكون هناك سوى رونالدو واحد فقط، أما أنا فأريد أن أتبع طريقي الخاص".

وأكمل مبابي "أتمنى أن أكتب تاريخا عظيما في ريال مدريد، ولكني لست هناك لأكتب نهاية قصة كريستيانو رونالدو، فما فعله هناك استثنائي".

وواصل "كذلك أريد أن أفعل شيئا استثنائيا في مدريد. رونالدو أثر في الكثير من الأجيال وسجل الكثير من الأهداف ومسيرته تتحدث عنه".

وعن أدائه الحالي في اليورو قال: "لا أعتقد أني وصلت لـ 100% من مستواي، ولكني لست اللاعب الذي يبحث عن الأعذار".

وأكمل "متأكد أن الامور ستسير بشكل أفضل، وواثق أننا باستطاعتنا أن نكون أبطال أوروبا".

وأوضح "حين تلعب أمام فريق مثل البرتغال لا يمكنك التركيز على لاعب واحد فقط، من السهل أن نقول كريستيانو لأنه أسطورة، لكننا سنتجاهل كل اللاعبين".

واختتم "رافاييل لياو خطر كبير، وبرونو فيرنانديز وكذلك برناردو سيلفا، علينا مراقبة الجميع لأنك حين تتجاهل اللاعبين الكبار ستدفع الثمن، ولن نسقط في ذلك الفخ".

ويلعب منتخب فرنسا ضد البرتغال في ربع نهائي يورو 2024، والفائز يلاقي الفائز من إسبانيا وألمانيا.

كيليان مبابي يورو 2024 فرنسا
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