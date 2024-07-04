انتهت الدوري المصري - الأهلي (4)-(1) الداخلية.. الانتصار الـ 11 تواليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الداخلية في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 28 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+2: جوووول إمام يسجل الهدف الرابع بعد عرضية أرضية من عمر كمال.

ق 90: جووول تقليص الفارق.. انفراد محمود علي أوكا وتسديدة أرضية غالطت الشناوي .

ق 84: رأسية عبد القادر تمر بعيدة عن المرمى.

ق 83: تسديدة من كريستو لكن أعلى العارضة.

ق 81: مشاركة كريستو وديانج بدلا من مروان عطية ووسام أبو علي

ق 70: مشاركة أفشة وعمر كمال ورضا سليم بدلا من كريم فؤاد والسولية والشحات.

video:3

ق 59: جووول إمام عاشور يسجل الثالث بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء

ق 40: عرضية الشحات ورأسية عبد القادر تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: الهاتريك يضيع من وسام أبو علي

video:2

ق 40: جووول الثاااني.. وسام أبو علي يسجل الثاني

ق 39: ركلة جزاء محتملة بعد لمسة يد على معاذ الحناوي عقب رأسية من وسام أبو علي

ق 36: تسديدة من عبد القادر ترتد من العارضة بعد محاولة استغلال تشتيت خاطئ من إيهاب سمير

video:1

ق 35: جووول أووول وسام أبو علي يتقدم للـأهلي بعد عرضية حسين الشحات

ق 18: تسديدة من مروان عطية يتصدى لها رمضان مصطفى ويبعدها لركنية.

ق 15: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي التسلل على عبد القادر قبل تسجيله للهدف في بداية الهجمة.

ق 14: جوووول أوووول عبد القادر يسجل الهدف الأول للأهلي بعد كرة مرتدة من يد الحارس، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء