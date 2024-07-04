مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) الداخلية.. الهاتريك يضيع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الداخلية في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 28 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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ق 43: الهاتريك يضيع من وسام أبو علي

ق 39: ركلة جزاء محتملة بعد لمسة يد على معاذ الحناوي عقب رأسية من وسام أبو علي

ق 36: تسديدة من عبد القادر ترتد من العارضة بعد محاولة استغلال تشتيت خاطئ من إيهاب سمير

ق 35: جووول أووول وسام أبو علي يتقدم للـأهلي بعد عرضية حسين الشحات

ق 18: تسديدة من مروان عطية يتصدى لها رمضان مصطفى ويبعدها لركنية.

ق 15: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي التسلل على عبد القادر قبل تسجيله للهدف في بداية الهجمة.

ق 14: جوووول أوووول عبد القادر يسجل الهدف الأول للأهلي بعد كرة مرتدة من يد الحارس، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء