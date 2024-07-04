مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) طلائع الجيش.. هدف ملغي
الخميس، 04 يوليه 2024 - 18:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد أمام طلائع الجيش بالدوري المصري.
ويلعب الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش ضمن الجولة 29 من المسابقة.
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ق20 محمد حمدي زكي يسجل هدف التقدم لطلائع الجيش وحكم المباراة يلغيه بداعي التسلل
ق5 ضربة رأسية من يسرى وحيد تمر أعلى المرمى
انطلاق المباراة
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