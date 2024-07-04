مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) طلائع الجيش.. هدف ملغي

متحدث وزير الرياضة لـ في الجول: لم نتطرق للحديث عن استثناءات تخص لاعبي مصر الأولمبي

الروج أخضر لموسم إضافي.. المصري يعلن تجديد عقد فخر الدين بن يوسف

مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) الداخلية.. الهاتريك يضيع

في الجول يكشف اتفاق بين بيراميدز والمنتخب الأولمبي بشأن موقف إبراهيم عادل أمام الأهلي

التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام طلائع الجيش.. ومتعب أساسي

تشكيل الداخلية - مصطفى فوزي في الهجوم.. ورمضان يحرس عرين الداخلية ضد الأهلي

الأهلي يحدد موعد انضمام لاعبيه لـ معسكر منتخب مصر الأولمبي

خبر في الجول – النني وزيزو وبلال ضمن 22 لاعبا بقائمة المنتخب في أولمبياد باريس