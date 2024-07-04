مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) طلائع الجيش.. هدف ملغي

الخميس، 04 يوليه 2024 - 18:33

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - طلائع الجيش - هشام صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد أمام طلائع الجيش بالدوري المصري.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش ضمن الجولة 29 من المسابقة.

لمتابعة مباراة الاتحاد أمام طلائع الجيش دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
الأهلي يحدد موعد انضمام لاعبيه لـ معسكر منتخب مصر الأولمبي الكرة النسائية - الكشف عن الجهاز الفني لمنتخب مصر مدرب بوتسوانا لـ في الجول: منتخب مصر ضمن الأفضل في إفريقيا.. وتوقعنا التواجد في مجموعة صعبة حسام حسن: جاهزون لتصفيات أمم إفريقيا 2025.. ونسعى لحصد اللقب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق20 محمد حمدي زكي يسجل هدف التقدم لطلائع الجيش وحكم المباراة يلغيه بداعي التسلل

ق5 ضربة رأسية من يسرى وحيد تمر أعلى المرمى

انطلاق المباراة

الاتحاد طلائع الجيش
نرشح لكم
متحدث وزير الرياضة لـ في الجول: لم نتطرق للحديث عن استثناءات تخص لاعبي مصر الأولمبي الروج أخضر لموسم إضافي.. المصري يعلن تجديد عقد فخر الدين بن يوسف مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) الداخلية.. الهاتريك يضيع في الجول يكشف اتفاق بين بيراميدز والمنتخب الأولمبي بشأن موقف إبراهيم عادل أمام الأهلي التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام طلائع الجيش.. ومتعب أساسي تشكيل الداخلية - مصطفى فوزي في الهجوم.. ورمضان يحرس عرين الداخلية ضد الأهلي الأهلي يحدد موعد انضمام لاعبيه لـ معسكر منتخب مصر الأولمبي خبر في الجول – النني وزيزو وبلال ضمن 22 لاعبا بقائمة المنتخب في أولمبياد باريس
أخر الأخبار
متحدث وزير الرياضة لـ في الجول: لم نتطرق للحديث عن استثناءات تخص لاعبي مصر الأولمبي 14 دقيقة | منتخب مصر
الروج أخضر لموسم إضافي.. المصري يعلن تجديد عقد فخر الدين بن يوسف 15 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) الداخلية.. الهاتريك يضيع ساعة | الدوري المصري
حكيمي ورحيمي على رأسها.. المغرب يعلن قائمته لخوض أولمبياد باريس ساعة | الوطن العربي
الترجي يضم حارس منتخب تونس 3 سنوات ساعة | الوطن العربي
في الجول يكشف اتفاق بين بيراميدز والمنتخب الأولمبي بشأن موقف إبراهيم عادل أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) طلائع الجيش.. هدف ملغي ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام طلائع الجيش.. ومتعب أساسي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 3 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها