انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) طلائع الجيش.. تعادل سلبي

الخميس، 04 يوليه 2024 - 18:33

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - طلائع الجيش - هشام صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد أمام طلائع الجيش بالدوري المصري.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش ضمن الجولة 29 من المسابقة.

لمتابعة مباراة الاتحاد أمام طلائع الجيش دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق65 حكم المباراة يلغي ركلة جزاء لنادي طلائع الجيش بداعي وجود حالة تسلل

ق51 محاولات هجومية متواصلة من طلائع الجيش لتسجيل الهدف الأول

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 تسديدة صاروخية من يسري وحيد لاعب طلائع الجيش تمر أعلى المرمى

ق20 محمد حمدي زكي يسجل هدف التقدم لطلائع الجيش وحكم المباراة يلغيه بداعي التسلل

ق5 ضربة رأسية من يسرى وحيد تمر أعلى المرمى

انطلاق المباراة

الاتحاد طلائع الجيش
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