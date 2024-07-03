مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0)-(0) الإسماعيلي .. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 27 مباراة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تسديدة من نادر فرج تمر بجوار القائم

ق 40: بلحاج يراوغ المدافع ببراعة داخل منطقة الجزاء ويمرر عرضية لقندوسي الذي سدد برعونة كرة ضعيفة للغاية.

بداية اللقاء