انتهت الدوري المصري - مودرن سبورت (1)-(0) بلدية المحلة.. نهاية اللقاء
الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 15:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مودرن سبورت وبلدية المحلة في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية اللقاء
ق85 جووول أرنولد إيبا يخطف هدفا قاتلا لمودرن سبورت
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق5. تسديدة رائعة من عمرو السيسي بجوار المرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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