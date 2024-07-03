انتهت الدوري المصري - مودرن سبورت (1)-(0) بلدية المحلة.. نهاية اللقاء

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

بلدية المحلة - مودرن فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مودرن سبورت وبلدية المحلة في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية اللقاء

ق85 جووول أرنولد إيبا يخطف هدفا قاتلا لمودرن سبورت

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق5. تسديدة رائعة من عمرو السيسي بجوار المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بلدية المحلة مودرن سبورت الدوري المصري
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