استراحة الدوري المصري - مودرن سبورت (0)-(0) بلدية المحلة.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

بلدية المحلة - مودرن فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مودرن سبورت وبلدية المحلة في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق5. تسديدة رائعة من عمرو السيسي بجوار المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بلدية المحلة مودرن سبورت الدوري المصري
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