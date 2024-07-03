استراحة الدوري المصري - مودرن سبورت (0)-(0) بلدية المحلة.. نهاية الشوط الأول

يورو 2024 – خوسيلو: أتمنى أن يعتزل كروس بعد مواجهة إسبانيا.. والنجم الألماني يرد

دوري NBA – حتى يلعب مع ابنه.. ليبرون جيمس يجدد تعاقده مع ليكرز