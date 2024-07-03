استراحة الدوري المصري - مودرن سبورت (0)-(0) بلدية المحلة.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 15:52
كتب : FilGoal
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نهاية الشوط الأول
ق5. تسديدة رائعة من عمرو السيسي بجوار المرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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