دوري NBA – ليلعب مع ابنه.. ليبرون جيمس يجدد تعاقده مع ليكرز
الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 15:35
كتب : FilGoal
جدد ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز تعاقده مع فريقه لمدة موسمين.
واتفق ليبرون على تجديد تعاقده مع ليكرز مقابل 104 مليون دولار في الموسمين.
على أن يحتوي تعاقده على بند خيار تجديد أو إنهاء التعاقد من جانبه بعد الموسم الأول.
كما يحتوي التعاقد على بند يمنع المتاجرة به من جانب لوس أنجلوس ليكرز وإرساله لأي فريق آخر بدون موافقته.
ليبرون البالغ من العمر 39 عاما سيلعب الموسم المقبل رفقة ابنه بروني الذي انضم إلى ليكرز الصيف الجاري.
وكان لوس أنجلوس ليكرز اختار بروني جيمس في الدرافت استعدادا للموسم المقبل.
ويلعب ليبرون جيمس مع لوس أنجلوس ليكرز منذ عام 2018، ونجح في الفوز مع الفريق بلقب NBA مرة.
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