انتهت الدوري المصري – سموحة (2)-(3) بيراميدز

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 19:48

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد سموحة - مصطفى فتحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لاستكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز في الدوري المصري.

وتوقفت المباراة بسبب حريق في استاد الإسكندرية يوم الجمعة الماضي في الدقيقة 49، ويتم استكمال المباراة في استاد برج العرب بنفس ظروفها والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1 مع طرد الهاني سليمان حارس سموحة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز 3-2

ق 91: جووووول فادي فريد والثاني

ق 79: جوووول الثالث فخري لاكاي

ق 73: جوووول محمود مرعي والثاني

ق 49 استكمال المباراة برمية تماس لسموحة

استكمال المباراة

سموحة بيراميدز الدوري المصري
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