انتهت في الدوري المصري - إنبي (2)-(2) المقاولون العرب..نقطة لكل فريق

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 19:03

كتب : FilGoal

جوزيف أوشايا - علي فوزي - المقاولون العرب - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب أمام إنبي بالجولة 29 من الدوري.

ويحتل نادي إنبي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة جمعهم خلال 27 مباراة.

بينما يتواجد نادي المقاولون العرب في المركز الـ18 والأخير برصيد 19 نقطة جمعهم خلال 26 مباراة.

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نهاية المباراة

ق90+7 علي فوزي يسجل هدف التعادل لنادي إنبي من ركلة جزاء

ق80 تسديدة قوية من أحمد العجوز لاعب إنبي تمر بجوار مرمى المقاولون العرب

ق75 محمد مجلي لاعب المقاولون يبعد هدف مؤكد من على خط المرمى

ق48 الهدف الثاني لنادي المقاولون العرب بعد خطأ دفاعي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 عرضية خطيرة وتسديدة من أحمد مودي تمر أعلى مرمى إنبي

ق37 محمد سالم يسجل هدف التعادل لنادي المقاولون بعد متابعة رائعة

ق10 علي فوزي يسجل الهدف الأول لنادي إنبي بعد تسديدة يسارية متقنة.

ق8 تسديدة صاروخية من محمد مجلي لاعب المقاولون العرب تمر بجوار مرمى إنبي بقليل لتضيع فرصة مؤكدة للتسجيل

انطلاق المباراة

إنبي المقاولون العرب
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