مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) المقاولون العرب.. انطلاق المباراة

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 19:03

كتب : FilGoal

جوزيف أوشايا - علي فوزي - المقاولون العرب - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب أمام إنبي بالجولة 29 من الدوري.

لمتابعة مباراة المقاولون العرب أمام إنبي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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