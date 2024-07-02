مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) المقاولون العرب.. انطلاق المباراة
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 19:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب أمام إنبي بالجولة 29 من الدوري.
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