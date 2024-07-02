استراحة في الدوري المصري - إنبي (1)-(1) المقاولون العرب.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 19:03

كتب : FilGoal

جوزيف أوشايا - علي فوزي - المقاولون العرب - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب أمام إنبي بالجولة 29 من الدوري.

ويحتل نادي إنبي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة جمعهم خلال 27 مباراة.

بينما يتواجد نادي المقاولون العرب في المركز الـ18 والأخير برصيد 19 نقطة جمعهم خلال 26 مباراة.

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نهاية الشوط الأول

ق45 عرضية خطيرة وتسديدة من أحمد مودي تمر أعلى مرمى إنبي

ق37 محمد سالم يسجل هدف التعادل لنادي المقاولون بعد متابعة رائعة

ق10 علي فوزي يسجل الهدف الأول لنادي إنبي بعد تسديدة يسارية متقنة.

ق8 تسديدة صاروخية من محمد مجلي لاعب المقاولون العرب تمر بجوار مرمى إنبي بقليل لتضيع فرصة مؤكدة للتسجيل

انطلاق المباراة

إنبي المقاولون العرب
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