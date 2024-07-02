مباشر يورو 2024 – رومانيا (0) - (1) هولندا.. هدف غير محتسب لجاكبو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي رومانيا وهولندا التي تقام في ملعب أليانز آرينا في دور الـ16 من يورو 2024.

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ق81: تسديدة من جاكبو شتتها الدفاع لركلة ركنية.

ق65: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق63: جوووووول جاكبو يسجل الهدف الثاني لهولندا.

ق54: تسديدة من ديباي ارتطمت بدفاع رومانيا تصدى لها الحارس قبل أن تسكن الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم هولندا بهدف دون رد.

ق44: عرضية زاحفة من دومفريز قابلها تشافي سيمونز بتسديدة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق38: مازال منتخب هولندا متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق26: رأسية من دي فريج من ركلة ركنية مرت بجوار المرمى.

ق20: جوووووووووول جاكبو يسجل الهدف الأول لهولندا بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

ق14: تسديدة يسارية من دينيس مان من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى المرمى بقليل.

ق10: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة.