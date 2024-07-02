مباشر يورو 2024 – رومانيا (0) - (1) هولندا.. هدف غير محتسب لجاكبو
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي رومانيا وهولندا التي تقام في ملعب أليانز آرينا في دور الـ16 من يورو 2024.
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ق81: تسديدة من جاكبو شتتها الدفاع لركلة ركنية.
ق65: إلغاء الهدف بداعي التسلل.
ق63: جوووووول جاكبو يسجل الهدف الثاني لهولندا.
ق54: تسديدة من ديباي ارتطمت بدفاع رومانيا تصدى لها الحارس قبل أن تسكن الشباك.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم هولندا بهدف دون رد.
ق44: عرضية زاحفة من دومفريز قابلها تشافي سيمونز بتسديدة مرت بجوار المرمى بقليل.
ق38: مازال منتخب هولندا متقدما في النتيجة بهدف دون رد.
ق26: رأسية من دي فريج من ركلة ركنية مرت بجوار المرمى.
ق20: جوووووووووول جاكبو يسجل الهدف الأول لهولندا بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.
ق14: تسديدة يسارية من دينيس مان من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى المرمى بقليل.
ق10: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.
انطلاق المباراة.