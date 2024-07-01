انتهت الدوري المصري – الجيش (0)-(4) الأهلي.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري.

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ق 93: جوووووول الرابع وسام أبو علي

ق 90: الشناوي يتصدى لركلة الجزاء

ق 89: ركلة جزاء لطلائع الجيش

ق 86: طاهر يهدر ركلة الجزاء بغرابة

ق 84: ركلة جزاء يحصل عليها وسام أبو علي

ق 65: نزول كريم وليد وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم وأفشة بدلا من حسين الشحات وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومروان عطية

ق 50: فرصة الرابع تضيع من كريم فؤاد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 3 - صفر

ق 38: جووووول الثالث للأهلي عبد المنعم

ق 34: جوووول السولية والثاني

ق 25: تسديدة قوية من كريم فؤاد يصدها الحارس

ق 14: تسديدة قوية من كريم فؤاد يبعدها الحارس

ق 12: جوووووول الأول طاهر

ق 5: تسديدة من عمرو السولية تمر أعلى العارضة

انطلاق المباراة