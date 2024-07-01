انتهت الدوري المصري – الجيش (0)-(4) الأهلي.. فوز الأحمر
الإثنين، 01 يوليه 2024 - 18:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري.
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ق 93: جوووووول الرابع وسام أبو علي
ق 90: الشناوي يتصدى لركلة الجزاء
ق 89: ركلة جزاء لطلائع الجيش
ق 86: طاهر يهدر ركلة الجزاء بغرابة
ق 84: ركلة جزاء يحصل عليها وسام أبو علي
ق 65: نزول كريم وليد وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم وأفشة بدلا من حسين الشحات وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومروان عطية
ق 50: فرصة الرابع تضيع من كريم فؤاد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 3 - صفر
ق 38: جووووول الثالث للأهلي عبد المنعم
ق 34: جوووول السولية والثاني
ق 25: تسديدة قوية من كريم فؤاد يصدها الحارس
ق 14: تسديدة قوية من كريم فؤاد يبعدها الحارس
ق 12: جوووووول الأول طاهر
ق 5: تسديدة من عمرو السولية تمر أعلى العارضة
انطلاق المباراة