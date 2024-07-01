مباشر الدوري المصري – الجيش (0)-(3) الأهلي.. الشوط الثاني

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 3 - صفر

ق 38: جووووول الثالث للأهلي عبد المنعم

ق 34: جوووول السولية والثاني

ق 25: تسديدة قوية من كريم فؤاد يصدها الحارس

ق 14: تسديدة قوية من كريم فؤاد يبعدها الحارس

ق 12: جوووووول الأول طاهر

ق 5: تسديدة من عمرو السولية تمر أعلى العارضة

انطلاق المباراة

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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