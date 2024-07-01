مباشر الدوري المصري – الجيش (0)-(3) الأهلي.. الشوط الثاني
الإثنين، 01 يوليه 2024 - 18:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 3 - صفر
ق 38: جووووول الثالث للأهلي عبد المنعم
ق 34: جوووول السولية والثاني
ق 25: تسديدة قوية من كريم فؤاد يصدها الحارس
ق 14: تسديدة قوية من كريم فؤاد يبعدها الحارس
ق 12: جوووووول الأول طاهر
ق 5: تسديدة من عمرو السولية تمر أعلى العارضة
انطلاق المباراة
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