استراحة الدوري - المصري (1)-(1) الجونة.. نهاية الشوط الأول
الإثنين، 01 يوليه 2024 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد الجونة في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية الشوط الأول
ق38. جووول التعادل للجونة عن طريق أرناو بمتابعة لتسديدة تصدى لها محمود جاد.
ق19. جووول أول للمصري عن طريق عبد الرحيك دغموم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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