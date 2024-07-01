انتهت الدوري - المصري (2)-(1) الجونة

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

محمد الشامي يسجل ويحتفل بهدف المصري الثاني ضد الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد الجونة في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشيلسي يضم مهاجم برشلونة الشاب تشكيل يورو 2024 - عودة جريزمان لفرنسا.. وتغييران في اختيارات بلجيكا التشكيل - مفاجآت في اختيارات المصري.. ونور السيد يقود وسط الجونة

نهاية المباراة

ق53. جوووول الثاني للمصري عن طريق فخر الدين بن يوسف مستغلا تمريرة من أمادو جولدي با لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38. جووول التعادل للجونة عن طريق أرناو بمتابعة لتسديدة تصدى لها محمود جاد.

ق19. جووول أول للمصري عن طريق عبد الرحيك دغموم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المصري الجونة الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
عضو اتحاد الكرة: سيتم إحالة شكوى بيراميدز ضد الرابطة للجنة الاستئناف بيريرا لـ في الجول: ما يقال عن اعتذاري لعودة محمد الحنفي لإدارة المباريات أكاذيب بسيوني: الأخطاء الفردية جعلت مواجهة الأهلي صعبة علينا مؤتمر كولر: أنا المسؤول عن تسديد طاهر لركلة الجزاء.. ولا وقت لدينا لأي شيء السولية يهدي جائزة رجل مباراة طلائع الجيش والأهلي لـ طاهر محمد الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية والقنوات الناقلة المصري يواصل انتصارته ويفوز على الجونة بثنائية العاشر على التوالي.. الأهلي يهزم طلائع الجيش برباعية
أخر الأخبار
عضو اتحاد الكرة: سيتم إحالة شكوى بيراميدز ضد الرابطة للجنة الاستئناف 13 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - مدرب بلجيكا: من المؤسف عودة لوكاكو للمنزل بلا هدف 18 دقيقة | ألمانيا 2024
بيريرا لـ في الجول: ما يقال عن اعتذاري لعودة محمد الحنفي لإدارة المباريات أكاذيب 38 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - دي بروين: قدمت كل ما لدي ضد فرنسا.. وخطتنا كانت جيدة 47 دقيقة | ألمانيا 2024
بسيوني: الأخطاء الفردية جعلت مواجهة الأهلي صعبة علينا ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: أنا المسؤول عن تسديد طاهر لركلة الجزاء.. ولا وقت لدينا لأي شيء ساعة | الدوري المصري
مباشر يورو 2024 - البرتغال (0)-(0) سلوفينيا.. أوبلاك يتألق أمام رونالدو ساعة | ألمانيا 2024
السولية يهدي جائزة رجل مباراة طلائع الجيش والأهلي لـ طاهر محمد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 4 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان