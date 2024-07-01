مباشر الدوري - المصري (1)-(1) الجونة.. الشوط الثاني

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

محمد الشامي يسجل ويحتفل بهدف المصري الثاني ضد الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد الجونة في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38. جووول التعادل للجونة عن طريق أرناو بمتابعة لتسديدة تصدى لها محمود جاد.

ق19. جووول أول للمصري عن طريق عبد الرحيك دغموم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المصري الجونة الدوري المصري الممتاز
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