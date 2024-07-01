انتهت في يورو 2024 - فرنسا (1)-(0) بلجيكا

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 18:46

كتب : FilGoal

فرنسا - بولندا - مبابي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فرنسا ضد بلجيكا في دور الـ 16 من يورو 2024.

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ق 85 جووووول كولو مواني يسجل بتسديدة ارتطمت بقدم فيرتونخن

ق 49 تسديدة من أوريليان تشواميني ولكن الحارس كاستيلز يتصدى

استراحة

ق33. رأسية من ماركو تورام بجوار المرمى.

ق23. مانيان ينقذ فرصة الأول من ركلة حرة أخرجها بقدمه.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل.

فرنسا بلجيكا يورو 2024
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