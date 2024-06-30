مباشر يورو 2024 - إسبانيا (2)-(1) جورجيا.. جوووووووووووول الثاااااااني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا في رابع مباريات ثمن نهائي يورو 2024.

ويلتقي المنتخبان على ملعب كولن بصافرة تحكيمية للفرنسي فرانسوا لوتكسيه.

وسبق أن التقى المنتخبان في 7 مواجهات انتهى 6 بفوز إسبانيا وواحدة بفوز جورجيا.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع ألمانيا مستضيفة البطولة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 51: جوووووول الثااااااني.. فابيان رويز يسجل لإسبانيا

ق 49: أوووووه هدف يضيع من نصف الملعب بعد تسديدة بعيدة المدى من كفاراستيخيليا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: تغيير اضطراري لمنتخب جورجيا

ق 39: بووووووم جوووووووووووول.. رودري يسجل بتسديدة أرضية قوية

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ق 18: جووووووووول أووووووووول.. هدف عكسي عرضية يحولها روبن لو نورماند في الشباك بالخطأ في مرماه

ق 10: رأسية إسبانية وحارس جورجيا يتألق ويمنعها ببراعة والدفاع يشتت لركنية.

بداية اللقاء