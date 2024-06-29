انتهت الدوري المصري – الزمالك (4)-(2) سيراميكا.. فوز الأبيض
السبت، 29 يونيو 2024 - 18:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.
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ق 92: جووووول زيزو والرابع
ق 89: جووووووووول الثالث نداي
ق 87: الثالث يضيع من أمام المرمى
ق 84: نزول محمد عاطف وإبراهيما نداي بدلا من نبيل عماد وعمر جابر
ق 75: نزول عمار ياسر بدلا من أوباما ونزول زياد كمال بدلا من ناصر ماهر
ق 73: جووووول التعادل صديق أوجولا
ق 63: أوباما يهدر فرصة الثالث من انفراد بالمرمى
ق 59: نزول محمد إبراهيم وريان
ق 47: قندوسي يهدر التعادل أمام المرمى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق +48: الفيديو يلغي ركلة الجزاء بسبب تسلل عبد الله السعيد
ق 47: ركلة جزاء لـ ناصر ماهر
ق 41: جوووول دونجا والثاني بعد متابعة لتسديد ناصر ماهر
ق 40: بسام ينقذ فرصة الثاني
ق 22: الثاني يضيع من جون إيبوكا بهجمة مرتدة سريعة
ق 21: جوووول التعادل من جون إيبوكا
ق 14: التعادل يضيع من جون إيبوكا
ق 4: جوووووووول الأول مصطفى شلبي بضربة رأسية
انطلاق المباراة