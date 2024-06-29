انتهت الدوري المصري – الزمالك (4)-(2) سيراميكا.. فوز الأبيض

السبت، 29 يونيو 2024 - 18:25

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا - جون إيبوكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك – أوباما يقود الهجوم وعوة زيزو أمام سيراميكا كليوباترا تشكيل سيراميكا كيلوباترا - خالد صبحي في الدفاع.. وإيبوكا يقود الهجوم ضد الزمالك

ق 92: جووووول زيزو والرابع

ق 89: جووووووووول الثالث نداي

ق 87: الثالث يضيع من أمام المرمى

ق 84: نزول محمد عاطف وإبراهيما نداي بدلا من نبيل عماد وعمر جابر

ق 75: نزول عمار ياسر بدلا من أوباما ونزول زياد كمال بدلا من ناصر ماهر

ق 73: جووووول التعادل صديق أوجولا

ق 63: أوباما يهدر فرصة الثالث من انفراد بالمرمى

ق 59: نزول محمد إبراهيم وريان

ق 47: قندوسي يهدر التعادل أمام المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق +48: الفيديو يلغي ركلة الجزاء بسبب تسلل عبد الله السعيد

ق 47: ركلة جزاء لـ ناصر ماهر

ق 41: جوووول دونجا والثاني بعد متابعة لتسديد ناصر ماهر

ق 40: بسام ينقذ فرصة الثاني

ق 22: الثاني يضيع من جون إيبوكا بهجمة مرتدة سريعة

ق 21: جوووول التعادل من جون إيبوكا

ق 14: التعادل يضيع من جون إيبوكا

ق 4: جوووووووول الأول مصطفى شلبي بضربة رأسية

انطلاق المباراة

الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
مرازيق: التعادل مع الاتحاد نتيجة إيجابية.. ولذلك لا يمكنني اللعب بطريقة مفتوحة ساري: الطرد أثر علينا.. وهذه مشكلة لاعبي الاتحاد جوميز: الزمالك لم يخسر الدوري حسابيا.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات الدوري المصري - موعد مباراة فاركو ضد الزمالك.. القنوات الناقلة هدايا زيزو ونداي في الـ+90.. الزمالك يهزم سيراميكا برباعية مثيرة الاتحاد السكندري يحتج على طاقم حكام مباراته ضد الداخلية الولاية الثانية.. عماد النحاس مديرا فنيا للمقاولون العرب مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول كيفية حصول الزمالك على الرخصة القارية.. وموقف السوبر الإفريقي
أخر الأخبار
ساري: الطرد أثر علينا.. وهذه مشكلة لاعبي الاتحاد 2 دقيقة | الدوري المصري
جوميز: الزمالك لم يخسر الدوري حسابيا.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات 11 دقيقة | الدوري المصري
مباشر يورو 2024 - ألمانيا (0)-(0) الدنمارك.. شمايكل يتصدى 25 دقيقة | ألمانيا 2024
الدوري المصري - موعد مباراة فاركو ضد الزمالك.. القنوات الناقلة 59 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل يورو 2024 - 3 تعديلات على تشكيل ألمانيا.. ورقم قياسي باسم نوير 59 دقيقة | ألمانيا 2024
أشباه إيطاليا ساعة | ألمانيا 2024
هدايا زيزو ونداي في الـ+90.. الزمالك يهزم سيراميكا برباعية مثيرة ساعة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يحتج على طاقم حكام مباراته ضد الداخلية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي