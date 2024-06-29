انتهت الدوري المصري – الزمالك (4)-(2) سيراميكا.. فوز الأبيض

مرازيق: التعادل مع الاتحاد نتيجة إيجابية.. ولذلك لا يمكنني اللعب بطريقة مفتوحة

الاتحاد السكندري يحتج على طاقم حكام مباراته ضد الداخلية

مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول كيفية حصول الزمالك على الرخصة القارية.. وموقف السوبر الإفريقي