مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الداخلية.. جووول أوووول
السبت، 29 يونيو 2024 - 17:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري والداخلية التي تقام في ملعب الإسكندرية في الجولة 28 من الدوري.
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ق 52: جووول أووول.. مابولولو يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء
ق 48: ركلة جزااااء يحصل عليها أحمد عيد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 12: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل
ق 10: هدف لمابولولو والحكم ينتظر قرار تقنية الفيديو.
بداية اللقاء
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