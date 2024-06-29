مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الداخلية.. جووول أوووول

مباشر الدوري المصري – الزمالك ضد سيراميكا

في أول مباريات كشري.. بلدية المحلة يتعادل مع إنبي بدون أهداف

تشكيل يورو 2024 - تغييرات عديدة في إيطاليا.. وثلاثي يقود هجوم سويسرا

تشكيل الزمالك – أوباما يقود الهجوم وعوة زيزو أمام سيراميكا كليوباترا

تشكيل سيراميكا كيلوباترا - خالد صبحي في الدفاع.. وإيبوكا يقود الهجوم ضد الزمالك

التشكيل – مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام الداخلية.. ودابو أساسي

سيراميكا قبل مواجهة الزمالك: نتمنى ألا تؤثر الأحداث الأخيرة على التحكيم أمامه.. وندعم مطالبه

انتهت الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(0) إنبي