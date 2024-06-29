مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الداخلية.. هدف غير محتسب
السبت، 29 يونيو 2024 - 17:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري والداخلية التي تقام في ملعب الإسكندرية في الجولة 28 من الدوري.
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ق 12: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل
ق 10: هدف لمابولولو والحكم ينتظر قرار تقنية الفيديو.
بداية اللقاء
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