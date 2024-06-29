مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الداخلية.. هدف غير محتسب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري والداخلية التي تقام في ملعب الإسكندرية في الجولة 28 من الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

--

ق 12: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 10: هدف لمابولولو والحكم ينتظر قرار تقنية الفيديو.

بداية اللقاء