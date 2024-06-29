انتهت الدوري المصري – الاتحاد (1)-(1) الداخلية.. تعادل
السبت، 29 يونيو 2024 - 17:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري والداخلية التي تقام في ملعب الإسكندرية في الجولة 28 من الدوري.
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انتهت
ق 68: تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء من إسلام عبد المنعم تسكن شباك الاتحاد
ق 65: بطاقة حمراء لساليفو مورو لاعب وسط الاتحاد
ق 62: شريف دابو يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة.
ق 52: جووول أووول.. مابولولو يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء
ق 48: ركلة جزااااء يحصل عليها أحمد عيد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 12: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل
ق 10: هدف لمابولولو والحكم ينتظر قرار تقنية الفيديو.
بداية اللقاء
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