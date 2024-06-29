مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(0) إنبي.. تصدي رائع

السبت، 29 يونيو 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

أحمد أمين قفة - إنبي - بلدية المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة أمام إنبي بالدوري المصري.

ويلعب بلدية المحلة أمام إنبي بالجولة 28 من المسابقة.

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 26 مباراة خاضهم الفريق.

أخبار متعلقة:
تقرير سعودي: التعاون يدخل سباق التعاقد مع حمدالله يورو 2024 – كامافينجا: سعيد بعدم تواجد كورتوا مع بلجيكا ضدنا.. ولا أستمتع باللعب ظهير أيسر خبر في الجول – حفل تكريم من الأهلي لـ موديست يورو 2024 – مدرب الدنمارك: ألمانيا وإنجلترا أبرز المرشحين لحسم البطولة

بينما بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة من 26 مباراة.

لمتابعة مباراة بلدية المحلة أمام بيراميدز دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ق50 تسديدة قوية من محمد أميسي لاعب بلدية المحلة يتصدى لها البلعوطي ببراعة

ق46 ضغط هجومي من لاعبو إنبي على مرمى بلدية المحلة

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق35 تصويبة قوية من محمد أميسي لاعب بلدية المحلة تصدى لها حارس مرمى فريق إنبي بنجاح

ق23 تسديدة قوية من محمد أميسي مهاجم بلدية المحلة تمر بجوار مرمى إنبي

ق13 ضربة رأسية خطيرة من أحمد نادر حواش يتصدى لها أحمد حسين ببراعة ويمنع هدف مؤكد

انطلاق المباراة

بلدية المحلة إنبي
نرشح لكم
تشكيل سيراميكا كيلوباترا - خالد صبحي في الدفاع.. وإيبوكا يقود الهجوم ضد الزمالك مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الداخلية.. هدف غير محتسب التشكيل – مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام الداخلية.. ودابو أساسي سيراميكا قبل مواجهة الزمالك: نتمنى ألا تؤثر الأحداث الأخيرة على التحكيم أمامه.. وندعم مطالبه التشكيل – ثلاثي يقود هجوم إنبي أمام بلدية المحلة.. وحسام أشرف أساسي خبر في الجول – حفل تكريم من الأهلي لـ موديست المستشار القانوني لـ بيراميدز: لا ينبغي إعادة المباراة.. يجب اعتبار سموحة مهزوما عضو اتحاد الكرة يرد على محمود عاشور.. ويكشف موعد حسم مصير بيريرا
أخر الأخبار
تشكيل سيراميكا كيلوباترا - خالد صبحي في الدفاع.. وإيبوكا يقود الهجوم ضد الزمالك 9 دقيقة | الدوري المصري
من أجل أبطال أوروبا.. أستون فيلا يضم مدافع تشيلسي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الداخلية.. هدف غير محتسب 35 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام الداخلية.. ودابو أساسي 52 دقيقة | الكرة المصرية
سيراميكا قبل مواجهة الزمالك: نتمنى ألا تؤثر الأحداث الأخيرة على التحكيم أمامه.. وندعم مطالبه ساعة | الدوري المصري
رد من فابريجاس على إمكانية تدريبه لـ ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(0) إنبي.. تصدي رائع 2 ساعة | الكرة المصرية
التشكيل – ثلاثي يقود هجوم إنبي أمام بلدية المحلة.. وحسام أشرف أساسي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 4 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم