مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(0) إنبي.. تصدي رائع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة أمام إنبي بالدوري المصري.

ويلعب بلدية المحلة أمام إنبي بالجولة 28 من المسابقة.

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 26 مباراة خاضهم الفريق.

بينما بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة من 26 مباراة.

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ق50 تسديدة قوية من محمد أميسي لاعب بلدية المحلة يتصدى لها البلعوطي ببراعة

ق46 ضغط هجومي من لاعبو إنبي على مرمى بلدية المحلة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق35 تصويبة قوية من محمد أميسي لاعب بلدية المحلة تصدى لها حارس مرمى فريق إنبي بنجاح

ق23 تسديدة قوية من محمد أميسي مهاجم بلدية المحلة تمر بجوار مرمى إنبي

ق13 ضربة رأسية خطيرة من أحمد نادر حواش يتصدى لها أحمد حسين ببراعة ويمنع هدف مؤكد

انطلاق المباراة