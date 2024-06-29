المقاولون العرب يعلن استقالة معتمد جمال.. ويعلن خليفته

أعلن نادي المقاولون العرب استقالة معتمد جمال من تدريب الفريق.

وجاء ذلك عقب الخسارة بنتيجة 4-1 في الجولة 28 من الدوري المصري ضد البنك الأهلي.

وسيتولى طلعت محرم تدريب الفريق خلفا لمعتمد جمال، لتكون تلك الولاية الثانية له هذا الموسم.

وقاد طلعت محرم ذئاب الجبل في 3 مباريات بين الجولات 9 و11.

وحينها سجل الفريق فوزه الأول بالموسم ضد طلائع الجيش بنتيجة 2-1، وخسر من بيراميدز والبنك الأهلي.

وبدأ ذئاب الجبل الموسم مع شوقي غريب الذي قاد الفريق في أول 8 جولات، ثم تولى طلعت محرم المهمة بشكل مؤقت.

وعاد محمد عودة لقيادة الفريق بدءا من الجولة 12 واستمر حتى الجولة 18 ورحل وعوضه معتمد جمال بدءا من الجولة 19 حتى 28.

وبعد الخسارة ضد البنك الأهلي،توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 19 في المركز قبل الأخير.

ويلتقي المقاولون العرب مع إنبي في الجولة 29 من الدوري المصري.