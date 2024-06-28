ألغيت في الدوري المصري - سموحة (1)-(1) بيراميدز.. حريق في الملعب

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 19:05

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاولون - إبراهيم عادل

يلتقي بيراميدز متصدر الدوري المصري مع سموحة ضمن منافسات الجولة الـ 28.

تابع من هنا

----

تأجيل استئناف المباراة لموعد لاحق بسبب حادث الحريق

حريق بسبب ماس غرفة الكهرباء خلف المقصورة يتسبب في إيقاف المباراة

ظهور دخان كثيف فوق الملعب وسيارة الإطفاء تتحرك في الملعب

نهاية الشوط الأول

ق 45+10 مشاركة محمد أشرف حارس سموحة البديل بدلا من أحمد خالد

ق 45+8 الهاني سليمان يتلقى البطاقة الحمراء بعد عرقلة ماييلي في انفراد من خارج المنطقة

ق 45+4 الهدف يحتسب بعد جدل ومراجعة

ق 45+1 جووول فيستون ماييلي يسجل التعادل برأسية ولكن المراجعة ستتم

ق 16 اوووه التعادل يضيع مباشرة.. تصدي رائع من الهاني سليمان

ق 15 جووول حسام حسن يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء

ق 12 ركلة جزاء لسموحة

بداية المباراة

بيراميدز
نرشح لكم
بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها بثنائية الشحات.. الأهلي يكرر نفس النتيجة أمام فاركو في ظرف أسبوعين وزارة الرياضة تعلن عبر في الجول: إجراء فوري بعد حريق استاد الإسكندرية حريق يوقف مباراة سموحة ضد بيراميدز.. السبب والتفاصيل ومصير المباراة المساهمة الـ 99.. الشحات يسجل ثنائية لـ الأهلي أمام فاركو انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) فاركو.. فوز الأحمر الأول بعد 11 ثانية.. البنك الأهلي يقسو على المقاولون العرب برباعية تشكيل فاركو - عودة رامي صبري لقيادة الدفاع ضد الأهلي
أخر الأخبار
بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها 22 دقيقة | الدوري المصري
بثنائية الشحات.. الأهلي يكرر نفس النتيجة أمام فاركو في ظرف أسبوعين 24 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - مدرب سويسرا: إيطاليا يجب أن تقلق من طريقة لعبنا.. ومواجهة ألمانيا منحتنا الثقة 31 دقيقة | ألمانيا 2024
وزارة الرياضة تعلن عبر في الجول: إجراء فوري بعد حريق استاد الإسكندرية 49 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - سباليتي: أداؤنا أقل بكثير من قدراتنا.. وديماركو خارج حساباتنا أمام سويسرا ساعة | ألمانيا 2024
حريق يوقف مباراة سموحة ضد بيراميدز.. السبب والتفاصيل ومصير المباراة ساعة | الكرة المصرية
بي إن سبورتس: الترجي يحسم صراع التعاقد مع حارس منتخب تونس ساعة | الوطن العربي
المساهمة الـ 99.. الشحات يسجل ثنائية لـ الأهلي أمام فاركو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي