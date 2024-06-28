ألغيت في الدوري المصري - سموحة (1)-(1) بيراميدز.. حريق في الملعب

بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها

وزارة الرياضة تعلن عبر في الجول: إجراء فوري بعد حريق استاد الإسكندرية

حريق يوقف مباراة سموحة ضد بيراميدز.. السبب والتفاصيل ومصير المباراة

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