ألغيت في الدوري المصري - سموحة (1)-(1) بيراميدز.. حريق في الملعب
الجمعة، 28 يونيو 2024 - 19:05
كتب : FilGoal
يلتقي بيراميدز متصدر الدوري المصري مع سموحة ضمن منافسات الجولة الـ 28.
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تأجيل استئناف المباراة لموعد لاحق بسبب حادث الحريق
حريق بسبب ماس غرفة الكهرباء خلف المقصورة يتسبب في إيقاف المباراة
ظهور دخان كثيف فوق الملعب وسيارة الإطفاء تتحرك في الملعب
نهاية الشوط الأول
ق 45+10 مشاركة محمد أشرف حارس سموحة البديل بدلا من أحمد خالد
ق 45+8 الهاني سليمان يتلقى البطاقة الحمراء بعد عرقلة ماييلي في انفراد من خارج المنطقة
ق 45+4 الهدف يحتسب بعد جدل ومراجعة
ق 45+1 جووول فيستون ماييلي يسجل التعادل برأسية ولكن المراجعة ستتم
ق 16 اوووه التعادل يضيع مباشرة.. تصدي رائع من الهاني سليمان
ق 15 جووول حسام حسن يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء
ق 12 ركلة جزاء لسموحة
بداية المباراة
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