مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) فاركو.. بداية اللقاء

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

هدف الأهلي واحتفال إمام عاشور ضد فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة 28 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 19 مباراة بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر من 25 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 27 مباراة.

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يذكر أن الأهلي التقى مع فاركو في الرابع عشر من يونيو الجاري في لقاء مؤجل من الجولة 11 وانتصر بنتيجة 2-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

الأهلي فاركو الدوري المصري
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