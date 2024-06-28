انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) فاركو.. فوز الأحمر

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - الأهلي - فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة 28 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 19 مباراة بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر من 25 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 27 مباراة.

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يذكر أن الأهلي التقى مع فاركو في الرابع عشر من يونيو الجاري في لقاء مؤجل من الجولة 11 وانتصر بنتيجة 2-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+2: مشاركة ديانج ومحمد هاني بدلا من مروان عطية والشحات

ق 80: مشاركة موديست وعبد القادر والسولية بلا من طاهر ووسام وإمام

ق 59: جووول تقليص الفارق لفاركو من جيفرسون إينكادا بتسديدة قوية بعد تشتيت خاطئ من محمد عبد المنعم.

ق 58: جووول الثااااني.. حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي بعد عرضية طاهر محمد طاهر وتسديدة ارتطمت بقدم المدافع وسكنت الشباك.

ق 52: تسديدة من عمرو جمال من داخل منطقة الجزاء والشناوي يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تصويبة من أحمد شريف تمر بجوار القائم

ق 41: تسديدة أرضية من وسام أبو علي يبعدها القائم الأيمن لفاركو

ق 39: جووول أووول.. حسين الشحات يسجل الأول بعد تمريرة ثنائية مع وسام أبو علي

ق 19: عرضية من الجهة اليمنى من طاهر وتسديدة من كريم فؤاد تمر أعلى العارضة

ق 12: التحام بين عمرو جمال والشناوي وسقوط الثنائي

ق 11: تصويبة أولى في اللقاء من أكرم توفيق تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى فاركو

بداية اللقاء

الأهلي فاركو الدوري المصري
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