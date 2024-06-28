التشكيل – سالم يقود المقاولون العرب.. وثلاثي هجومي لـ البنك الأهلي

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 15:46

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - البنك الأهلي

أعلن طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي ومعتمد جمال مدرب المقاولون العرب تشكيلتي فريقهما قبل خوض اللقاء المرتقب.

ويلعب البنك الأهلي أمام المقاولون العرب بعد قليل ضمن الجولة 28 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل المقاولون العرب لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أحمد علاء – أحمد مودي – أمير عابد – جوزيف أوشايا

خط الوسط: أحمد الشيمي – محمد مجلي – عمار حمدي

خط الهجوم: محمد عنتر – محمد سالم - عماد ميهوب.

فيما يخوض البنك الأهلي مواجهة المقاولون العرب التشكيل التالي:

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الحارس: أحمد صبحي.

الدفاع: محمد بسيوني – محمود الجزار –أيمن أشرف اسحاقو يعقوبو

الوسط: سعيدو سيمبوريه – أحمد النادري - محمد فتحي

الهجوم:محمد هلال – أسامة فيصل – ياو أنور.

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