التشكيل – سالم يقود المقاولون العرب.. وثلاثي هجومي لـ البنك الأهلي

مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) فاركو.. بداية اللقاء

الأول بعد 11 ثانية.. البنك الأهلي يقسو على المقاولون العرب برباعية

تشكيل فاركو - عودة رامي صبري لقيادة الدفاع ضد الأهلي

مصدر من اتحاد الكرة يكشف عبر في الجول حقيقة مد مهلة رخصة الزمالك الإفريقية

تشكيل الأهلي - عودة وسام لقيادة الهجوم ضد فاركو.. وظهور خالد عبد الفتاح الأول في 2024

وكيل قندوسي: ما تردد عن حديثه مع بلعيد بشأن الأهلي؟ سنتخذ الإجراءات القانونية

مصدر من المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول موقف صلاح وتريزيجيه ومرموش.. ونفي

ياو أنور يقتحم قائمة أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري