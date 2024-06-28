مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-6-2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز

يشهد اليوم إقامة ثلاث مباريات في الدوري ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

ففي الرابعة والنصف عصرا سيواجه المقاولون العرب منافسه البنك الأهلي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

أما في السابعة مساء فسيواجه الأهلي منافسه فاركو عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيواجه سموحة منافسه بيراميدز.

وفي كوبا أمريكا ومع فجر غد السبت سيواجه منتخب باراجواي منافسه البرازيل.

فيما يلتقي منتخب كولومبيا مع كوستاريكا في الواحدة صباحا.

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