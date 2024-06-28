مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-6-2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 11:44

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف عمرو السولية لـ الأهلي ضد الداخلية

يشهد اليوم إقامة ثلاث مباريات في الدوري ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

ففي الرابعة والنصف عصرا سيواجه المقاولون العرب منافسه البنك الأهلي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

أما في السابعة مساء فسيواجه الأهلي منافسه فاركو عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الزمالك ينهي إجراءات عودة سامسون إلى القاهرة الأهلي يستعد لإطلاق مجلته إلكترونيا نائب رئيس لجنة الحكام: هذا موقفي من تعيين البنا والغندور بعد أزمة الزمالك

وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيواجه سموحة منافسه بيراميدز.

وفي كوبا أمريكا ومع فجر غد السبت سيواجه منتخب باراجواي منافسه البرازيل.

فيما يلتقي منتخب كولومبيا مع كوستاريكا في الواحدة صباحا.

لمعرفة مواعيد المباريات اضغغط هنا

الدوري المصري الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
النجوم: ما يحدث من اتحاد الكرة مع بيراميدز تعمد ضدنا مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(0) المقاولون العرب.. جووول أسامة فيصل التشكيل – سالم يقود المقاولون العرب.. وثلاثي هجومي لـ البنك الأهلي خبر في الجول – فيوتشر يتمم اتفاقه لضم مهاجم زيسكو إينوك ساكالا مصدر مقرب من فخر الدين بن يوسف يكشف لـ في الجول موقفه من تجديد تعاقده مع المصري خبر في الجول - الزمالك ينهي إجراءات عودة سامسون إلى القاهرة الأهلي يستعد لإطلاق مجلته إلكترونيا نائب رئيس لجنة الحكام: هذا موقفي من تعيين البنا والغندور بعد أزمة الزمالك
أخر الأخبار
النجوم: ما يحدث من اتحاد الكرة مع بيراميدز تعمد ضدنا دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(0) المقاولون العرب.. جووول أسامة فيصل 23 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل – سالم يقود المقاولون العرب.. وثلاثي هجومي لـ البنك الأهلي 33 دقيقة | الكرة المصرية
كوبا أمريكا 2024 – ميسي يغيب عن تدريب الأرجنتين قبل لقاء بيرو ساعة | أمريكا
أثليتك: تشيلسي يقدم عرضا إلى ليستر لضم ديوسبري هال ساعة | الدوري الإنجليزي
الأزمة لن تُحل.. الوداد يغيب عن البطولات الإفريقية الموسم المقبل 2 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – فيوتشر يتمم اتفاقه لضم مهاجم زيسكو إينوك ساكالا 3 ساعة | الدوري المصري
كوبا أمريكا – بنما تفجر مفاجأة بالفوز على أمريكا.. وأوروجواي تكتسح بوليفيا 3 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي