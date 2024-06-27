انتهت في الدوري – زد (4)–(1) طلائع الجيش
الخميس، 27 يونيو 2024 - 19:08
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي زد وطلائع الجيش التي تقام في الجولة 28 من الدوري المري التي تقام في استاد القاهرة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق 79 جووووول الرابع من مصطفى سعد
ق 62 جوووول جودوين شيكا يقلص الفارق بعد انفراد نتج عن خطأ دفاعي
ق 50 جوووول شادي حسين يسجل الثالث بعد تمريرة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو
ق 29 جوووول مصطفى زيكو يسجل بعد تمريرة من أبيل ياليو
ق 10 جوووول أول لزد.. عبد الرحمن البانوبي يفتتح التسجيل
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
زد ينهي أوجاعه بمضاعفة آلام طلائع الجيش المصري يتزعم القناة بالتفوق على الإسماعيلي بهدف فخر الدين خبر في الجول – محمود علاء يرحل عن الزمالك ويتنازل عن جزء من مستحقاته مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: سببان لرفض طلب المقاولون بترحيل موعد مباراته ضد البنك الأهلي تكليف من اتحاد الكرة لـ بيريرا بسبب أزمات التحكيم الأخيرة في الدوري انتهت الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) المصري.. نهاية المباراة قائمة بيراميدز - غياب سامي والكرتي أمام سموحة تشكيل زد - زيكو يقود الهجوم ضد طلائع الجيش