انتهت في الدوري – زد (4)–(1) طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي زد وطلائع الجيش التي تقام في الجولة 28 من الدوري المري التي تقام في استاد القاهرة.

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ق 79 جووووول الرابع من مصطفى سعد

ق 62 جوووول جودوين شيكا يقلص الفارق بعد انفراد نتج عن خطأ دفاعي

ق 50 جوووول شادي حسين يسجل الثالث بعد تمريرة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو

ق 29 جوووول مصطفى زيكو يسجل بعد تمريرة من أبيل ياليو

ق 10 جوووول أول لزد.. عبد الرحمن البانوبي يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة.