انتهت في الدوري – زد (4)–(1) طلائع الجيش

الخميس، 27 يونيو 2024 - 19:08

كتب : FilGoal

محمد سمير يحتفل بهدفه مع زد في شباك سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي زد وطلائع الجيش التي تقام في الجولة 28 من الدوري المري التي تقام في استاد القاهرة.

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ق 79 جووووول الرابع من مصطفى سعد

ق 62 جوووول جودوين شيكا يقلص الفارق بعد انفراد نتج عن خطأ دفاعي

ق 50 جوووول شادي حسين يسجل الثالث بعد تمريرة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو

ق 29 جوووول مصطفى زيكو يسجل بعد تمريرة من أبيل ياليو

ق 10 جوووول أول لزد.. عبد الرحمن البانوبي يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة.

زد طلائع الجيش الدوري المصري
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