انتهت في الدوري - الجونة (0) - (2) مودرن فيوتشر.. انتصار الضيوف

الخميس، 27 يونيو 2024 - 15:58

كتب : FilGoal

جوزيف جوناثان نجويم - فيوتشر - بول جينجا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ومودرن فيوتشر في الجولة 28 من الدوري المصري.

ويحتل الجونة المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.

وعلى الجانب الآخر يأتي مودرن فيوتشر في المركز السابع برصيد 38 نقطة من 26 مباراة.

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نهاية المباراة بانتصار فيوتشر بهدفين دون رد

ق52 خالد رضا يوجه ضربة رأسية متقنة تمر بجوار مرمى الجونة

ق49 هجمة خطيرة لمودرن فيوتشر عن طريق علي زعزع الذي أهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+12 جوزيف نجويم يسجل الهدف الثاني لنادي مودرن فيوتشر من ضربة جزاء

+ق37 علي الفيل يسجل الهدف الأول لنادي مودرن فيوتشر بعد ضربة رأسية متقنة

ق18 تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح فيوتشر عن طريق عمرو السيسي ليتصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق4 محاولة أولى من مودرن فيوتشر عن طريق باسم علي لكن الكرة تعلو المرمى

انطلاق المباراة

الجونة مودرن فيوتشر
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