خبر في الجول - فريق إماراتي يقدم عرضا شخصيا لـ قندوسي بشرط

تلقى أحمد قندوسي عرضا شخصيا من فريق إماراتي حسبما علم FilGoal.com.

أحمد قندوسي النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

ويلعب الدولي الجزائري مع سيراميكا كليوباترا معارا من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com البنود الشخصية المقدمة للاعب من الفريق الإماراتي وهي: راتب 4 مليون يورو في الموسم و80% من عوائد الصور الشخصية.

ووضع النادي شرطا للقندوسي من أجل الحصول على تلك البنود الشخصية هو الرحيل من الأهلي بشكل مجاني بدون مقابل.

وفي حال تمسك الأهلي بالحصول على مقابل مادي لرحيل لاعبه سيتم التفاوض من جديد على البنود الشخصية.

وخاض اللاعب البالغ 25 عاما الموسم الجاري مع سيراميكا 25 مباراة سجل خلالها 8 وصنع 8.

وشارك مع الأهلي في النصف الثاني من الموسم الماضي في 21 مباراة سجل هدفين وصنع 3.

وتوج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر مرتين.