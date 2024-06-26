مباشر يورو 2024 - تركيا (2)-(1) التشيك.. جوووووووول قاااااااتل
الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 21:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة التشيك وتركيا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة من يورو 2024.
ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط يليه تركيا برصيد 3 نقاط، ثم التشيك برصيد نقطة، وجورجيا بنفس الرصيد في المركز الرابع.
لمتابعة مباراة التشيك أمام تركيا دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
--
ق 90+4: جوووووووووول قاااااااااتل يسجل
تشيكيا تعادل النتيجة عن طريق توماس سوسيك ⚽️🇨🇿
📦 اشترك الآن 👇
📱 https://t.co/alkogGtHdW#يورو2024 | #موطن_اليورو | #تشيكيا_تركيا#Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/8bSnbioyjP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 26, 2024
ق 66: جوووووول سوتشيك يسجل التعادل للتشيك
ق 55: إصابة حارس التشيك وخروجه ومشاركة ماتي كوفار عوضا عنه
هاكان تشالهان أوغلو يفتتح التسجيل لمنتخب تركيا ⚽️🇹🇷
📦 اشترك الآن 👇
📱 https://t.co/alkogGtHdW#يورو2024 | #موطن_اليورو | #تشيكيا_تركيا#Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/aLHCia3b5X— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 26, 2024
ق 51: جوووووووول أووووووول تشالهان أوجلو يسجل الأول لتركيا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: ديفيد جورسايك ينفرد ويسدد كرة يتصدى لها الحارس
ق21: طرد لأنطواين باراك لاعب التشيك بعد حصوله على إنذارين.
ق 10: تسديدة قوية من جولر بعيدة عن المرمى
ق 3: تسديدة تشيكية يبعدها الحارس
انطلاق المباراة.