مباشر يورو 2024 - تركيا (2)-(1) التشيك.. جوووووووول قاااااااتل

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 21:59

كتب : FilGoal

باراك - تشالهان أوجلو - تركيا - التشيك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة التشيك وتركيا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة من يورو 2024.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط يليه تركيا برصيد 3 نقاط، ثم التشيك برصيد نقطة، وجورجيا بنفس الرصيد في المركز الرابع.

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ق 90+4: جوووووووووول قاااااااااتل يسجل

ق 66: جوووووول سوتشيك يسجل التعادل للتشيك

ق 55: إصابة حارس التشيك وخروجه ومشاركة ماتي كوفار عوضا عنه

ق 51: جوووووووول أووووووول تشالهان أوجلو يسجل الأول لتركيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: ديفيد جورسايك ينفرد ويسدد كرة يتصدى لها الحارس

ق21: طرد لأنطواين باراك لاعب التشيك بعد حصوله على إنذارين.

ق 10: تسديدة قوية من جولر بعيدة عن المرمى

ق 3: تسديدة تشيكية يبعدها الحارس

انطلاق المباراة.

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