انتهت يورو 2024 - البرتغال (0) - (2) جورجيا.. تأهل تاريخي لرفاق كفارا

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 21:54

كتب : FilGoal

جيورج ميكوتادزي - جورجيا - البرتغال - يورو 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرتغال وجورجيا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة من يورو 2024.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط يليه تركيا برصيد 3 نقاط، ثم التشيك برصيد نقطة، وجورجيا بنفس الرصيد في المركز الرابع.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار جورجيا بهدفين دون رد والتأهل لدور الـ16 في مشاركتهم الأولى تاريخيا في البطولة.

ق75: مازال منتخب جورجيا متقدما في النتيجة بهدفين دون رد.

ق57: جوووووووووووول ثااااان لجورجيا من ركلة جزاء سجلها جيورج ميكوتادزي.

ق56: ركلة جزاء لجورجيا.

ق55: الحكم يعود لمشاهدة لقطة لاحتمالية وجود ركلة جزاء لجورجيا.

ق54: تسديدة رائعة للغاية من دالوت تصدى لها حارس جورجيا ببراعة.

ق47: تسديدة من رونالدو ارتطمت بدفاع جورجيا ثم الشباك من الأعلى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم جورجيا بهدف دون رد.

ق36: رأسية من أوتار كاكابادزي مرت بجوار المرمى البرتغالي بقليل.

ق35: تسديدة قوية من رونالدو تصدى لها الدفاع.

ق33: تسديدة من كفارا ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق30: تسديدة صاروخية من جواو فيليكس مرت بجوار المرمى بقليل.

ق27: تسديدة من فرانشيسكو كونسيساو ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق17: تسديدة قوية للغاية من رونالدو من ركلة حرة أبعدها حارس جورجيا.

ق2: جوووووووووووووول كفارا يسجل الهدف الأول لجورجيا.

انطلاق المباراة.

البرتغال يورو 2024 جورجيا
نرشح لكم
كارتولي جورجيا يورو 2024 - هاجي: قطعنا وعدا وحافظنا عليه.. وسعيد لمتابعة خطى والدي يورو 2024 – كاراسكو: مهمتنا في الأدوار الإقصائية ستكون أكثر صعوبة يورو 2024 - كسر رقم أبيدال.. باراك صاحب أسرع طرد في تاريخ البطولة يورو 2024 - ربما يساوي وزنه ذهبا.. هدف كفارا ضد البرتغال يدخل التاريخ مباشر يورو 2024 - تركيا (2)-(1) التشيك.. جوووووووول قاااااااتل تشكيل يورو 2024 - تغييرات في تركيا والتشيك من أجل حسم التأهل تشكيل يورو 2024 – ثنائي هجومي لجورجيا.. وظهور تاريخي لرونالدو
أخر الأخبار
كارتولي جورجيا 2 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - هاجي: قطعنا وعدا وحافظنا عليه.. وسعيد لمتابعة خطى والدي 19 دقيقة | ألمانيا 2024
خبر في الجول – الزمالك يصرف جزءا من مستحقات جوميز.. والقيمة المتبقية 28 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - فريق إماراتي يقدم عرضا شخصيا ضخما لـ قندوسي بشرط 40 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 – كاراسكو: مهمتنا في الأدوار الإقصائية ستكون أكثر صعوبة 49 دقيقة | ألمانيا 2024
خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع الدحيل القطري بشأن يوسف أيمن ساعة | الكرة المصرية
يورو 2024 - كسر رقم أبيدال.. باراك صاحب أسرع طرد في تاريخ البطولة ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - ربما يساوي وزنه ذهبا.. هدف كفارا ضد البرتغال يدخل التاريخ ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة