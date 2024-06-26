مباشر يورو 2024 - رومانيا (1)-(1) سلوفاكيا.. رد قوي لكن دون هدف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة رومانيا وسلوفاكيا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة من يورو 2024.

ويتصدر منتخب رومانيا المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

موقف المجموعة بعد نهاية الشوط الأول

1 رومانيا – 4 نقاط – فارق أهداف +1

2 بلجيكا – 4 نقاط – فارق أهداف +1

3 سلوفاكيا – 4 نقاط – فارق أهداف 0

4 أوكرانيا – 4 نقاط – فارق أهداف -2

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ق 66: أووووه تسديدة مقوسة من هاراسلين كادت تسكن الشباك لكن مرت بجوار القائم لرومانيا

ق 64: سترليتش يسدد كرة قوية أرضية يبعدها حارس رومانيا بقدمه ببراعة.

ق 62: تسديدة قوية من دينيس دراجوش تمر أعلى عارضة سلوفاكيا بقليل

ق 61: دوبراكا يتألق مجددا ويتصدى لتصويبة قوية من مارين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: رازفان مارين يسجل هدفا من ركلة جزاء

ق 36: ركلة جزاء محتملة لصالح رومانيا بعد عرقلة إينس هاجي

ق 24: جووووول سلوفاكيا يسجل أوندريتش دودا يسجل الأول برأسية رائعة.

ق 12: دوبرافكا يتألق ويتصدى لتسديدة أندري راتشيو

بداية اللقاء