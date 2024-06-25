انتهت يورو 2024 – الدنمارك (0) - (0) صربيا.. الكثير من الملل فقط

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

أليكساندر ميتروفيتش - الدنمارك - صربيا - يورو 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي الدنمارك وصربيا التي تقام في ملعب أليانز آرينا في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق54: جول؟ لا لا، منتخب صربيا سجل هدفا تم إلغائه بداعي التسلل على ميتروفيتش.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق24: هدف غير محتسب للدنمارك بداعي خطأ على جوناس وايند لصالح الحارس.

ق22: تسديدة من إريكسن تصدى لها الحارس.

ق16: رأسية من أليكساندر باه مرت لخارج الملعب.

ق14: مازال الهدوء يسيطر على المباراة وسط غياب الفرص الخطيرة.

انطلاق المباراة.

الدنمارك صربيا يورو 2024
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