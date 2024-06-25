تشكيل يورو 2024 – جالاجير بدلا من أرنولد.. وسيسكو يقود هجوم سلوفينيا

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 21:22

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - أرنولد - إنجلترا

أعلن جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا تشكيل بلاده لملاقاة سلوفينيا اليوم الثلاثاء في ملعب راين إينرجي في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويتواجد كونور جالاجير في التشكيل الأساسي لإنجلترا بدلا من ترينت ألكسندر أرنولدا.

أما سلوفينيا فجاء التشكيل كما هو في مواجهة صربيا.

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وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كيران تريبيير- مارك جويهي- جون ستونز- كايل ووكر

الوسط الدفاعي: ديكلان رايس- كونور جالاجير

الوسط الهجومي: فيل فودين- جود بيلينجهام- بوكايو ساكا

الهجوم: هاري كين

أما تشكيل سلوفينيا الذي أعلنه المدرب ماتياس كيك جاء كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: زان كارنيشنيك – فانيا دركوسيتش – جاكا بيول – إريك زانسا

الوسط: بيتار ستويانوفيتش – آدم يرين – تيمي ماكس إلسينك- يان مالكار

الهجوم: أندراش ساربور – بنجامين سيسكو

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة بأربع نقاط يليه الدنمارك بنقطتين بفارق الأهداف عن سلوفينيا وأخيرا صربيا بنقطة وحيدة.

إنجلترا سلوفينيا يورو 2024
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