مباشر يورو 2024 - هولندا (1) - (2) النمسا.. هدف عكسي ثاااان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة هولندا ضد النمسا في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

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ق60: جوووووووول ثااان للنمسا وعكسي مجددا بعد رأسية من رومانو شميد حاول ستيفان دي فريج تشتيتها لكن سكنت الكرة الشباك.

ق47: جوووووول جاكبو يدرك التعادل لهولندا بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم النمسا بهدف دون رد.

ق42: رأسية من ديباي لكنها مرت لخارج الملعب.

ق38: تسديدة من سابيتزر تصدى لها حارس هولندا.

ق33: مازال منتخب النمسا متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق24: تسديدة يسارية من مالين مرت بمحازاة القائم الأيسر لمرمى النمسا.

ق11: تسديدة من تيجاني ريجنديرز مرت بجوار المرمى بقليل.

ق7: جووووووول النمسا تتقدم بهدف عكسي عن طريق دونيل مالين.

انطلاق المباراة.