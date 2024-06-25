استراحة يورو 2024 - هولندا (0) - (1) النمسا.. تقدم بهدف عكسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة هولندا ضد النمسا في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول بتقدم النمسا بهدف دون رد.

ق38: تسديدة من سابيتزر تصدى لها حارس هولندا.

ق33: مازال منتخب النمسا متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق24: تسديدة يسارية من مالين مرت بمحازاة القائم الأيسر لمرمى النمسا.

ق11: تسديدة من تيجاني ريجنديرز مرت بجوار المرمى بقليل.

ق7: جووووووول النمسا تتقدم بهدف عكسي عن طريق دونيل مالين.

انطلاق المباراة.