استراحة يورو 2024 - هولندا (0) - (1) النمسا.. تقدم بهدف عكسي
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 18:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة هولندا ضد النمسا في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.
ـــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول بتقدم النمسا بهدف دون رد.
ق38: تسديدة من سابيتزر تصدى لها حارس هولندا.
ق33: مازال منتخب النمسا متقدما في النتيجة بهدف دون رد.
ق24: تسديدة يسارية من مالين مرت بمحازاة القائم الأيسر لمرمى النمسا.
ق11: تسديدة من تيجاني ريجنديرز مرت بجوار المرمى بقليل.
ق7: جووووووول النمسا تتقدم بهدف عكسي عن طريق دونيل مالين.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
استراحة يورو 2024 – فرنسا (0)-(0) بولندا.. شوط أول سلبي تشكيل يورو 2024 - تغيير في دفاع هولندا.. وأرناوتوفيتش يقود هجوم النمسا تشكيل يورو 2024 – مبابي "المقنع" يعود لقيادة فرنسا وليفاندوفسكي أساسي مع بولندا مواعيد مباريات الثلاثاء 25 يونيو.. حسم الصدارة بين إنجلترا وهولندا ومصير إنجلترا في يورو 2024 أغرب يوم في حياة مودريتش البدلاء = الأساسيين انتهت في يورو 2024 - كرواتيا (1)-(1) إيطاليا انتهت يورو 2024 - ألبانيا (0)-(1) إسبانيا