استراحة يورو 2024 – فرنسا (0)-(0) بولندا.. شوط أول سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد بولندا في مجموعات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

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ق 45: مبابي يواصل إهدار الفرص

ق 42: مبابي يهدر فرصة الأول بغرابة

ق 34: رأسية من ليفاندوفسكي تمر جوار القائم

ق 19: الأول يضيع من عثمان ديمبيلي بتسديدة في الحارس بعد انفراد من تمريرة كانتي

ق 11: ثيو هيرنانديز يهدر الأول بتسديدة في القائم والحارس

انطلاق المباراة