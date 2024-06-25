مباشر يورو 2024 – فرنسا (1)-(0) بولندا.. جوووووول الأول من مبابي

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

فرنسا - بولندا - مبابي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد بولندا في مجموعات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

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ق56. جوووووول أول لمبابي في بطولة اليورو من ركلة جزاء حصل عليها ديمبيلي.

ق 45: مبابي يواصل إهدار الفرص

ق 42: مبابي يهدر فرصة الأول بغرابة

ق 34: رأسية من ليفاندوفسكي تمر جوار القائم

ق 19: الأول يضيع من عثمان ديمبيلي بتسديدة في الحارس بعد انفراد من تمريرة كانتي

ق 11: ثيو هيرنانديز يهدر الأول بتسديدة في القائم والحارس

انطلاق المباراة

فرنسا بولندا يورو 2024
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