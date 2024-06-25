مباشر يورو 2024 – فرنسا (1)-(0) بولندا.. جوووووول الأول من مبابي
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 18:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد بولندا في مجموعات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.
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ق56. جوووووول أول لمبابي في بطولة اليورو من ركلة جزاء حصل عليها ديمبيلي.
ق 45: مبابي يواصل إهدار الفرص
ق 42: مبابي يهدر فرصة الأول بغرابة
ق 34: رأسية من ليفاندوفسكي تمر جوار القائم
ق 19: الأول يضيع من عثمان ديمبيلي بتسديدة في الحارس بعد انفراد من تمريرة كانتي
ق 11: ثيو هيرنانديز يهدر الأول بتسديدة في القائم والحارس
انطلاق المباراة
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