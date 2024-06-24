مباشر يورو 2024 - كرواتيا (1)-(1) إيطاليا.. جوووووول قاتل

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 22:02

كتب : FilGoal

نيكولو باريلا - إيطاليا

تلعب كرواتيا ضد إيطاليا في ختام منافسات المجموعة الثانية ليورو 2024.

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ق 59 لوكا مودريتش يتلقى بطاقة صفراء

ق 55 جوووول لوكا مودريتش يعوض خطأه على الفور ويسجل الهدف

ق 54 لوكا مودريتش يهدر ركلة الجزاء! تسديدة ضعيفة يتصدى لها دوناروما على اليسار

ق 53 ركلة جزاء تحتسب لكرواتيا

ق 52 ركلة جزاء لكرواتيا؟ لمسة يد ضد فراتيسي البديل يراجعها الحكم

استراحة

ق 28 اووووه ليفاكوفيتش يتألق ويبعد رأسية باستوني إلى ركنية

بداية المباراة

إيطاليا يورو 2024
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