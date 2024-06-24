انتهت في يورو 2024 - كرواتيا (1)-(1) إيطاليا
الإثنين، 24 يونيو 2024 - 22:02
كتب : FilGoal
تلعب كرواتيا ضد إيطاليا في ختام منافسات المجموعة الثانية ليورو 2024.
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استراحة
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بداية المباراة
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