مباشر الدوري المصري - الداخلية (1)-(0) زد.. جووول أول

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

هدف واحتفال كريم يحيى لاعب الداخلية ضد الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد الداخلية في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - إلغاء معسكر الزمالك استعدادا لمباراة القمة ضد الأهلي خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة خطوة نحو الهروب من الهبوط.. البنك الأهلي يقسو على بلدية المحلة بخماسية

ق56. جووول أول للداخلية عن طريق كريم يحيى من ركلة جزاء.

55. ركلة جزااء للداخلية يحصل عليها شريف دابو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق12. شادي حسين يهدر فرصة الهدف الأول من انفراد بعد المرور من حارس المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري زد الداخلية
نرشح لكم
من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة الزمالك يعلن رفض خوض القمة أمام الأهلي انتهت في الدوري المصري – فاركو (1)-(0) الاتحاد السكندري خبر في الجول - إلغاء معسكر الزمالك استعدادا لمباراة القمة ضد الأهلي خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة خطوة نحو الهروب من الهبوط.. البنك الأهلي يقسو على بلدية المحلة بخماسية خبر في الجول – الزمالك يتلقى خطابا جديدا بإيقاف القيد بسبب مساعدي فيريرا خبر في الجول – اجتماع لمجلس إدارة الزمالك لاتخاذ قرار بشأن مواجهة الأهلي
أخر الأخبار
من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة 2 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن رفض خوض القمة أمام الأهلي 13 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الداخلية (1)-(0) زد.. جووول أول 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت في الدوري المصري – فاركو (1)-(0) الاتحاد السكندري 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - إلغاء معسكر الزمالك استعدادا لمباراة القمة ضد الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة 2 ساعة | الدوري المصري
خطوة نحو الهروب من الهبوط.. البنك الأهلي يقسو على بلدية المحلة بخماسية 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يتلقى خطابا جديدا بإيقاف القيد بسبب مساعدي فيريرا 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة