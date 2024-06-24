انتهت في الدوري المصري – فاركو (1)-(0) الاتحاد السكندري

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فاركو

يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة دقيقة بدقيقة لدربي الإسكندرية بين فاركو والاتحاد السكندري في الدوري المصري.

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ق 94 مشادة على الخط بعد مراوغة من عمرو ناصر

استراحة

ق 14 جووووول عمرو ناصر يسجل الهدف الأول بطريقة رائعة من منتصف الملعب

بداية المباراة

الدوري المصري فاركو الاتحاد السكندري
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