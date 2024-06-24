انتهت في الدوري المصري – فاركو (1)-(0) الاتحاد السكندري
الإثنين، 24 يونيو 2024 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة دقيقة بدقيقة لدربي الإسكندرية بين فاركو والاتحاد السكندري في الدوري المصري.
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ق 94 مشادة على الخط بعد مراوغة من عمرو ناصر
استراحة
ق 14 جووووول عمرو ناصر يسجل الهدف الأول بطريقة رائعة من منتصف الملعب
بداية المباراة
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