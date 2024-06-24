انتهت في الدوري المصري – فاركو (1)-(0) الاتحاد السكندري
الإثنين، 24 يونيو 2024 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة دقيقة بدقيقة لدربي الإسكندرية بين فاركو والاتحاد السكندري في الدوري المصري.
لمتابعة المباراة مباشرة من هنا
_ _ _
ق 94 مشادة على الخط بعد مراوغة من عمرو ناصر
استراحة
ق 14 جووووول عمرو ناصر يسجل الهدف الأول بطريقة رائعة من منتصف الملعب
بداية المباراة
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يعلن قبول استقالة طارق العشري.. وعقوبة ضد اللاعبين خطوة من الخطيب لبحث طريقة تعويض جماهير الأهلي عن تذاكر القمة الأهلي لـ في الجول: الرابطة أخطرتنا باعتبار الفريق فائزا بالقمة 2-صفر.. وإلغاء المعسكر خلفا لعبد الرؤوف.. بلدية المحلة يعلن تعيين أحمد كشري مديرا فنيا للفريق الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد فاركو مطاردة الصدارة وتراجع أبيض.. ترتيب جدول الدوري بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك مصدر من الأهلي لـ في الجول: مستمرون في معسكر القمة حتى يتم إخطارنا بإلغاء المباراة خرافية من منتصف الملعب.. الاتحاد السكندري يدفع ثمن البناء بالخسارة أمام فاركو